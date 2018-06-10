Gaziantep iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 26. orucunu tutan Gaziantepliler tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 10 Haziran'da Gaziantep'de iftar saat kaçta? İşte Gaziantep iftar vakti...

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ 2018 - 10 HAZİRAN

Gaziantepliler 10 Haziran gecesi 2018 Ramazan ayının 26. orucu için saat 03.19'a kadar sahur yaptı. Gaziantepliler akşam saat 19.56'da okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Gaziantepliler yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.18'e kadar sahur yapacak.

GAZİANTEP'TE İFTARA NE KADAR KALDI?

GAZİANTEP 2018 İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:39 05:15 12:33 16:21 19:39 21:09 2 17.05.2018 Perşembe 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 3 18.05.2018 Cuma 03:36 05:13 12:33 16:21 19:41 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:35 05:13 12:33 16:21 19:41 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:34 05:12 12:33 16:22 19:42 21:13 6 21.05.2018 Pazartesi 03:33 05:11 12:33 16:22 19:43 21:14 7 22.05.2018 Salı 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 03:31 05:10 12:33 16:22 19:45 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:30 05:09 12:33 16:22 19:45 21:18 10 25.05.2018 Cuma 03:29 05:09 12:33 16:22 19:46 21:19 11 26.05.2018 Cumartesi 03:28 05:08 12:34 16:23 19:47 21:20 12 27.05.2018 Pazar 03:27 05:08 12:34 16:23 19:48 21:21 13 28.05.2018 Pazartesi 03:26 05:07 12:34 16:23 19:48 21:22 14 29.05.2018 Salı 03:25 05:07 12:34 16:23 19:49 21:23 15 30.05.2018 Çarşamba 03:25 05:06 12:34 16:24 19:50 21:24 16 31.05.2018 Perşembe 03:24 05:06 12:34 16:24 19:51 21:25 17 01.06.2018 Cuma 03:23 05:05 12:34 16:24 19:51 21:26 18 02.06.2018 Cumartesi 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:27 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:05 12:35 16:24 19:53 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:04 12:35 16:25 19:53 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:04 12:35 16:25 19:54 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:04 12:35 16:25 19:54 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:04 12:35 16:25 19:55 21:31 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:04 12:36 16:26 19:55 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:34 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:34 28 12.06.2018 Salı 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:35 30 14.06.2018 Perşembe 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:36 15 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 05:56

ZEKAT MİKTARI NE KADARDIR? Zekat vermek, İslam dinini 5 temel şartından biridir. Zekat, zenginler tarafından fakirlere verilir ve böylece İslam'daki dayanışma ve yardımlaşma ortaya çıkarılır. Zekat miktarı, kişinin sahip olduğu mallara göre değişiklik göstermektedir. Temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra geride kalan paranız eğer 80,18 gram altına eşdeğer kalıyorsa ve bu para kasanızda bir sene boyu bekliyorsa zekat vermeniz farzdır.

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