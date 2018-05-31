Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 16. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Gaziantepliler iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Gaziantep'te iftar vakti ne zaman? Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Gaziantep iftar vakti ve Gaziantep imsakiyesi...
GAZİANTEP'TE İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (31 MAYIS)
On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 16. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Gaziantep'te iftar vakti saat 19:51 olarak görülüyor.
GAZİANTEP SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018
Ramazan ayının 16. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Haziran Cuma Gaziantep'te sahur vakti (imsak) 03:23 olarak görülüyor. Gaziantep'te saat 03:23’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 17. orucuna
niyet edilecek.
GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018
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Kadir Gecesi
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Gastronomi kentinin lezzetleri ramazan sofralarında
- UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında yer alan Gaziantep mutfağı, farklı lezzetleriyle zengin iftar ve sahur sofralarına ev sahipliği yapıyor
- Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
- "Yerel mutfağın rengi, kokusu, acısı, tatlısı oruçtan çıkan birinin iftar sofrasını şenlendiriyor ve ağzımız tatlanıyor"
- Emine Göğüş Mutfak Müzesi Koordinatörü Dr. Ragıp Asımbey:
- "Gaziantep mutfağı 6 bin yıllık ve daha da ötesinde geçmişe sahip bir kültür mirasının eseridir. Öyle bir hale gelmiştir ki günümüzde bugün 500'ün üzerinde yemek vardır"
GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı şehirler ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının yemekleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarında hem göze hem de mideye hitap ediyor.
Baklavası, fıstığı, fıstık ezmesi, katmeri, beyranı, yuvalaması, tırnaklı pidesi, lahmacunu, firiği ve zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili alan kent, bu anlamda Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alıyor.
Türkiye'nin adeta "lezzet diyarı" olan Gaziantep'te vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarında genellikle et ve hamur işi yemekler tercih ediyor.
Kentte faaliyet gösteren yemek ve tatlı işletmeleri, özellikle iftar ile sahur arasında adeta dolup taşıyor. İftar sofralarında "yuvalama" ile orucunu açan ve gecenin ilerleyen saatlerinde "beyran" sahurda ise "katmer" tüketen vatandaşlar, tatlı olarak da baklavayı tercih ediyor.
- Tarihi İpekyolu'nun lezzet durağı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarihi İpekyolu üzerinde yer aldığını, bundan dolayı da tarih boyunca avantajlı konumda olduğunu söyledi.
Daha önce Antep yemeklerini yiyen vatandaşların ramazanda kente geldiğini ve bu lezzetleri aynı sofrada tattığını belirten Şahin, bu durumun kendileri için büyük bir zenginlik olduğunu dile getirdi.
Yemek ve lezzet konusunda öncülüğü hiçbir ile kaptırmayacaklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu:
"Sofra birleştirir, sosyalleştirir ve büyük bir zenginliktir. Bizim elimizde ise yemek en büyük hazinemizdir. Şu an bütün dünya, gurme turizmi ve gastronomiden bahsediyor. Biz elimizde olan lezzetleri halkımıza sunmak için 6 ayrı yerde iftar sofrası kurduk. Ayın sonunda 300 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken yerel mutfağın rengi, kokusu, acısı, tatlısı oruçtan çıkan birinin iftar sofrasını şenlendiriyor ve ağzımız tatlanıyor. Birbirinden lezzetli yemeklerimiz her zaman olduğu gibi yine ramazan sofralarına hem zenginlik hem de görsellik sunuyor."
Emine Göğüş Mutfak Müzesi Koordinatörü Dr. Ragıp Güzelbey de Gaziantep'in gurme turizmi konusunda Türkiye'nin parlayan yıldızı ve en büyük umudu olduğunu ifade etti.
Yöresel lezzetlerin her zaman aynı kalmadığını, vakit ilerledikçe ufak eklemelerin yapıldığını aktaran Güzelbey, şunları kaydetti:
"Genelde Gaziantep mutfağında mevsimlere değişken olarak yemek yapılırken ramazan ayının değişmeyenleri vardır. Yuvalama, sütlü zerde, kurabiyeler... Bunlar ramazan boyunca yapılır ve bayramda da misafire ikram ediliyor. Bazı yemeklerin yapılması bazen haftaları bulur. İmece usulüyle yapılır. Aynı sokakta yaşayan komşular bir araya gelirler ve bu lezzetleri ortaya çıkarırlar."
- "500'ün üzerinde yemek var"
Kent mutfağının tarihsel geçmişine değinen Güzelbey, Türkiye'de en çok tescilli ürünün Gaziantep'te bulunduğunu vurgulayarak, "Gaziantep mutfağı 6 bin yıllık ve daha da ötesine geçmişe sahip bir kültür mirasının eseridir. Öyle bir hale gelmiştir ki günümüzde 500'ün üzerinde yemek vardır. Buna rağmen halen insanları yemek kültürüne olan ilgileri nedeniyle 'Bu yemeklere başka neler ilave edebilirim?' diye arayışlar içerisindedir. Yemek, Gaziantep'te yaşamın en önemli bir parçası durumundadır." diye konuştu.
Kentte 17 yıldır kebap ustası olarak çalışan Ahmet Çadır ise iftar sofrasının kendileri için ayrı bir önemi olduğuna değindi.
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