İslam alemi tarafından 2018 Ramazan'ın 3. gün orucu tutuluyor. Gaziantep'de bugün 3. kez sahura kalkıp niyet edenlerin merak ettiği iftar vakti saat kaç olacak? Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep Ramazan imsakiyesi ve iftar-sahur vakti...

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ (18 MAYIS CUMA)

Ramazan ayının üçüncü orucu için geri sayım başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Mayıs Cuma Gaziantep'de iftar vakti (akşam) 19:41 olarak görülüyor. Gaziantep’de saat 19:41’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın üçüncü orucu açılacak.

GAZİANTEP SAHUR VAKTİ (19 MAYIS CUMARTESİ)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif tüm müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep'de sahur vakti 03.35 olarak görülüyor.

GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:39 05:15 12:33 16:21 19:39 21:09 2 17.05.2018 Perşembe 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 3 18.05.2018 Cuma 03:36 05:13 12:33 16:21 19:41 21:11 4 19.05.2018 Cumartesi 03:35 05:13 12:33 16:21 19:41 21:12 5 20.05.2018 Pazar 03:34 05:12 12:33 16:22 19:42 21:13 6 21.05.2018 Pazartesi 03:33 05:11 12:33 16:22 19:43 21:14 7 22.05.2018 Salı 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 8 23.05.2018 Çarşamba 03:31 05:10 12:33 16:22 19:45 21:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:30 05:09 12:33 16:22 19:45 21:18 10 25.05.2018 Cuma 03:29 05:09 12:33 16:22 19:46 21:19 11 26.05.2018 Cumartesi 03:28 05:08 12:34 16:23 19:47 21:20 12 27.05.2018 Pazar 03:27 05:08 12:34 16:23 19:48 21:21 13 28.05.2018 Pazartesi 03:26 05:07 12:34 16:23 19:48 21:22 14 29.05.2018 Salı 03:25 05:07 12:34 16:23 19:49 21:23 15 30.05.2018 Çarşamba 03:25 05:06 12:34 16:24 19:50 21:24 16 31.05.2018 Perşembe 03:24 05:06 12:34 16:24 19:51 21:25 17 01.06.2018 Cuma 03:23 05:05 12:34 16:24 19:51 21:26 18 02.06.2018 Cumartesi 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:27 19 03.06.2018 Pazar 03:22 05:05 12:35 16:24 19:53 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:21 05:04 12:35 16:25 19:53 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:21 05:04 12:35 16:25 19:54 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:20 05:04 12:35 16:25 19:54 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:20 05:04 12:35 16:25 19:55 21:31 24 08.06.2018 Cuma 03:19 05:04 12:36 16:26 19:55 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:34 27 11.06.2018 Pazartesi 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:34 28 12.06.2018 Salı 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:35 30 14.06.2018 Perşembe 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:36

GAZİANTEP'DE 4 BİN KİŞİLİK İFTAR

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından Şehreküstü Konaklarında düzenlenen iftar sofrasında 4 bin kişi iftarını açtı.

Her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl da Şehreküstü Konaklarına kuruldu. Kurulan iftar sofrasına ise, ev sahipliğini Gaziantep Valiliği yaptı.

Gaziantep Valiliği’nin 4 bin kişilik iftar programına Ramazan’ın ikinci gününde binlerce vatandaş orucunu açmak için alana gelirken, şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar bir arada iftar yaptı. Vatandaşların sıraya girerek yemek alma düzenini geçtiğimiz yıl değiştiren Şahinbey Belediyesi, bu yılda vatandaşların yemekleri alanda bulunan garsonlar tarafından dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ramazan ayının rahmeti bereketinin milletimizin üstüne olmasını diliyorum. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş. Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır. İnsanların merhamet duygularının daha da kabardığı ve yardımlaşma duygularının geliştiği bir aydır. Şehreküstü konaklarında her yıl yaptığımız ortak iftar etkinliğine başladık. Bugün Gaziantep Valiliği şehit ailelerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile beraber 4 bin kişilik iftar yaptık. Son derece tarihi bir mekanda halk ile iç içe bu ramazan ayının güzelliği birlikte yaşadık. Ramazan boyunca burada olacağız bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burada her gün 4 bin kişiye iftar var. Burada garsonlarımız servisleri yapıyorlar. İlahiler okunuyor. Her gün sohbetler ediliyor" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER