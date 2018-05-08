Ramazan ayına günler kala, İslam dünyası Ramazan hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. İslam dünyasında en önemli ibadetler arasında gösterilen, Ramazan ayında oruç tutma ibadeti için Gaziantepliler de diğer illerde yaşayanlar gibi ilk iftar ve oruç saatini araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan namaz vakitlerine göre, Gaziantep'de ilk sahur ve iftar saati.

GAZİANTEP İLK SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan il il namaz vakitleri verilerine göre, Gaziantepliler 2018 Ramazan ayının ilk sahuru için 15 Mayıs'ı 16 Maysı'a bağlayan gece saat 03.39'da kalkacak. İlk iftar ise saat 19.39'da yapılacak. Gaziantep'in diğer sahur ve iftar saatleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16.05.2018 03:39 05:15 12:33 16:21 19:39 21:09 17.05.2018 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 18.05.2018 03:36 05:13 12:33 16:21 19:41 21:11 19.05.2018 03:35 05:13 12:33 16:21 19:41 21:12 20.05.2018 03:34 05:12 12:33 16:22 19:42 21:13 21.05.2018 03:33 05:11 12:33 16:22 19:43 21:14 22.05.2018 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 23.05.2018 03:31 05:10 12:33 16:22 19:45 21:17 24.05.2018 03:30 05:09 12:33 16:22 19:45 21:18 25.05.2018 03:29 05:09 12:33 16:22 19:46 21:19 26.05.2018 03:28 05:08 12:34 16:23 19:47 21:20 27.05.2018 03:27 05:08 12:34 16:23 19:48 21:21 28.05.2018 03:26 05:07 12:34 16:23 19:48 21:22 29.05.2018 03:25 05:07 12:34 16:23 19:49 21:23 30.05.2018 03:25 05:06 12:34 16:24 19:50 21:24 31.05.2018 03:24 05:06 12:34 16:24 19:51 21:25 01.06.2018 03:23 05:05 12:34 16:24 19:51 21:26 02.06.2018 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:27 03.06.2018 03:22 05:05 12:35 16:24 19:53 21:28 04.06.2018 03:21 05:04 12:35 16:25 19:53 21:29 05.06.2018 03:21 05:04 12:35 16:25 19:54 21:30 06.06.2018 03:20 05:04 12:35 16:25 19:54 21:31 07.06.2018 03:20 05:04 12:35 16:25 19:55 21:31

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