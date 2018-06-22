24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Gaziantep İYİ Partimilletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti Gaziantep'ten 7 milletvekili adayı gösterdi. İşte İYİ Parti Gaziantep için milletvekili adayları...

2018 GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ 2 MEHMET CAN TUĞSUZ YÜKSEK YÖNETECİ 3 CELAL YILDIRIM YÜKSEK YÖNETİCİ 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU YÜKSEK AKADEMİSYEN 5 İSMET KILIÇ İLK İŞLETMECİ 6 İBRAHİM KESKİN YÜKSEK AVUKAT 7 LİNA OCAK YÜKSEK İÇ MİMAR 8 OĞUZ HOCAOĞLU YÜKSEK AVUKAT 9 SANEM KASAPSEÇKİN YÜKSEK İSTATİSTİK 10 İZZETTİN ŞAHİN YÜKSEK MÜHENDİS 11 İLKER BAY YÜKSEK MÜHENDİS 12 CEREN SOYLU YÜKSEK İŞ KADINI 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN YÜKSEK DOKTOR 14 MEHMET ÇELİK YÜKSEK MÜHENDİS

Kimler seçmen olamaz?

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar