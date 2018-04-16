Gaziantep'te 6 gün önce kaynanası ile tartıştıktan sonra 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Üçüncü çocuğunu doğurmak isteyen kadının cezaevinden özel izinle hastaneye gelerek, gerekli tetkik ve kontrollerini yaptırdığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep’te 9 Nisan Salı gecesinde meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., evin alt katında oturan kaynanası Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyuyan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. 2 çocuğu da ölen anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarşamba günü tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti.

Yapılan tetkik ve tedavilerinde hamile olduğu belirlenen kadın, 13 Nisan Cuma günü sancıları nedeniyle özel izinle cezaevinden çıkarılarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrol ve tetkiklerin ardından 5 aylık hamile olduğu tespit edilen kadının üçüncü çocuğunu doğurmak istediğini öğrenildi.

Özlem K., tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

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