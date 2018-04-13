Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, H.A.Ö.’nun Şahinbey ilçesinde akaryakıt ve atik yağ depoladığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre, İl Jandarma ekipleri, depoya düzenlediği operasyonda 35 bin litre akaryakıt olarak kullanıldığı değerlendiren kaçak petrol türevi malzeme ele geçirdi. Deponun herhangi bir lisansı ve kaydının bulunmadığı belirlenirken, depo sahibi H.A.Ö gözaltına alındı.

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