Gaziantep'te 4 çocuk annesi yaşlı kadın ölü bulundu

Gaziantep'te, yalnız yaşayan 4 çocuk annesi 75 yaşındaki Esma Palta, evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olduğu üzerinde duruluyor.



DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Esma Palta'dan 3 günden bu yana haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelmesi üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İnceleme sonrası otopsi için morga gönderilen kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

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