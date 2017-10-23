Gaziantep'te 3 gün önce terlik imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmad Şavak'ın işyerinin önüne park ettiği hafif ticari araçtaki 43 bin Euro'yu çalan, kimlikleri belirlenen 5 şüpheliden 2'si Kayseri'de yakalandı. Gaziantep'e getirilen şüphelilerden 27 yaşındaki Hülya K., adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürüp, terlik ve tekme atarak küfür etti.
DHA'nın haberine göre geçen Cuma günü Burak Mahallesi'ndeki Trikocular Sitesi'nde meydana gelen olayda terlik atölyesinde çalışan Ahmad Şavak, şirketin borçlarını ödemek için işyerine ait hafif ticari araçla Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'ndaki bir döviz bürosundan 43 bin Euro aldı. Poşetteki parayı ön koltuğa bırakan Şavak, evrak almak için yeniden atölyeye gitti. Evrakları aldıktan sonra döndüğünde hafif ticari aracın kapısının açık ve paranın yerinde olmadığını fark eden Şavak, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde hafif ticari araca yaklaşan otomobilden inen 1 kişinin etrafı kontrol ettikten sonra kapıyı açıp para poşetini aldığı görüldü.
3 KİŞİ ARANIYOR
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasının çalıntı olduğunu ve son olarak çalıntı plaka taktıkları otomobile yakıt aldıkları akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinden parayı alan kişinin 18 yaşındaki Haydar Ü. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla otomobilde bulunan diğer kişilerin de 27 yaşındaki Hülya K., Ali Ş., Ö.M. ve B.Y. oldukları belirlendi. Kimlik tespitinde hırsızlıktan daha önce kayıtlarının bulunduğu ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelilerden Hülya K. ve Ali Ş.'nin Kayseri'de oldukları saptandı. Bunun üzerine Gaziantep'ten Kayseri'ye giden polisler, Ali Ş. ve Hülya K.'yı beraberinde Hülya K.'nın 5 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte yakaladı.
Gözaltına alınmasının ardından getirildikleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, Hülya K. kendilerini görüntüleyen gazetecilere tükürük, tekme attı ve küfür etti. Çalınan paraya ulaşılamazken, polis kayıp 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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