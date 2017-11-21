Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü yangına neden olan iş yeri sahibine taksitle 54 bin lira ceza

Gaziantep'te, 4 yıl önce 6 kişinin öldüğü iş hanı yangınının ardından açılan davada kendisi de yaralanan işyerinin sahibine, yangına neden olma suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, seyyar kablo kullanarak yangına neden olan sanığın cezasını önce 5 yıla indirdi, ardından 54 bin 750 lira para cezasına çevirdi ve birer ay arayla 24 taksitte ödemesine hükmetti.
DHA'nın haberine göre, 7 Kasım 2013 tarihinde Alabey Mahallesi'nde triko ve konfeksiyon üretimi yapılan 90 iş yerinin bulunduğu Hacı Büyükbeşe İşhanı'nın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum katındaki bir iş yerinin elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangında konfeksiyon malzemelerinin tutuşmasının ardından işhanı duman altında kaldı. Can pazarının yaşandığı yangında, iş yerlerinde mahsur kalanlar güçlükle kurtarılırken, yoğun dumandan etkilenen 6 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.
20 SANIĞA BERAAT
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işhanında atölyesi bulunan 64 kişinin ifadesi alındı ve 21 kişi hakkında da 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma' suçlarından kamu davası açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davanın 15'inci duruşmasında mahkeme heyeti, suçlamaları reddeden sanıklardan 20'si yangında kusurları bulunmadığı anlaşıldığından beraat ettirildi.
ÖNCE HAPİS, SONRA PARA CEZASI
Mahkeme heyeti yangında kendisi de yaralanan ve yapılan inceleme sonunda kullandığı seyyar kablonun yangın çıkmasına neden olduğunu belirlediği işhanında atölyesi bulunan sanıklardan Osman Ç.'ye yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek son sözlerini sordu. Osman Ç. beraatını isteyerek, "Benim kablomdan yangın çıkmadığı kanaatindeyim. Benim vicdanım rahat. Derin üzüntü içindeyim ancak yangına ben neden olmadım, beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti sanık Osman Ç.'nin seyyar kablo kullanmak suretiyle yangına neden olarak birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına taksirle neden olma suçunu işlediğini sabit olduğunu ancak olayın meydana geliş şekli ölü ve yaralıların sayısı nazara alınarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezayı; sanığın şahsi ve sosyal halini lehine takdiri hafifletici neden kabul ederek 6'da bir indirerek 5 yıla düşürdü.
Mahkeme daha sonra suçun bilinçli taksir isnat edilmemiş olması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasının 1825 tam gün adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. Sanığın ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde tutarak bir günlük adli para cezasını 30 liradan hesaplayan mahkeme, toplamda Osman Ç.'yi 54 bin 750 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın bu cezayı da 1'er ay ara ile 24 eşit taksitte ödemesine karar verdi.
Yangında ölenlerin yakınları ise tepki gösterdikleri karara itiraz edeceklerini bildirdi.
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