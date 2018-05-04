Gaziantep'teki 9 gollü kapışmada gol perdesini 10. dakikada Akın Çorap Giresunspor adına Kofi Atta açtı. Bu gole Ev sahibi ekip, 34. dakikada Erdal Özdemir, 37. dakiakda Mustafa Özyaşar ve 39. dakikada Sait Üzümcü'nün golleriyle karşılık verince devre Gaziantepspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Akın Çorap Giresunspor, 49. dakikada Sinan Özkan'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. 65'te Çağlar Birinci attığı golle maça tekrar eşitlik getirdi: 3-3. Giresunspor, 75. dakikada Fatih Atik'in penaltıdan attığı golle 4-3 öne geçti. 89. dakikada Dmytro Korkishko skoru 5-3 yaptı. Müttiş kapışmada son sözü 90. dakikada Antep'ten Oktay Aydın söyledi: 5-4.

Akın Çorap Giresunspor, 3-1 geri düştüğü karşılaşmayı 5-4 kazanarak sezonu müthiş bir finalle kapattı. Akın Çorap Giresunspor sezunu 47 puanla kapatırken, Gaziantepspor ise sezonu 1 paunla sonuncu sırada tamamladı.