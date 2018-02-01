Gaziantep'te babasından işkence gören ve dilendirilen Suriyeli çocuk yuvaya yerleştirildi.

İHA'nnı haberine göre, Gaziantep'te dilencilik yapan Suriye uyruklu 7-8 yaşlarındaki M.C., annesi H.C. ile birlikte bir yardımseverin yanına yardım almak için gitmiş, darp edildiği ve işkence gördüğü anlaşılan çocuk, babası A.A.C.'nin de baskısıyla kendisine zabıta tarafından işkence edildiğini ileri sürmüştü.

Yapılan incelemeler sonucu M.C.'nin babası tarafından dövüldüğü ve dilendirildiği anlaşıldı. Baba A.A.C.'nin, kızını dilenmek istememesi ve dilendiği zaman da para getirmemesi nedeniyle darp ettiğini söylediği ileri sürüldü. Olayın ardından baba A.A,C., kızı M.C. ile anne H.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dilendirildiği belirlenen kız çocuğu, ailesinden alınarak Gaziantep Aile Sosyal Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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