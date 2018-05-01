Gaziantep'te, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuk annesi eşi 43 yaşındaki Öznur D.'yi av tüfeğiyle öldüren 59 yaşındaki Mehmet D., polise teslim oldu.



DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Mehmet D. ilk eşinden ayrıldıktan sonra Öznur D. ile evlendi. Bu evlilikten 4 çocukları olan çiftin arasında sorunlar yaşanmaya başlandı.



KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILAN EŞİNİN ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ



Eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mehmet D. yakınlarının da araya girmesiyle eve geri döndü. Öznur ve Mehmet D. çifti dün çocuklarının bulunmadığı sırada evde tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlenen Mehmet D., evdeki av tüfeğini alarak eşi Öznur'a peş peşe ateş etti. Mehmet D., kanlar içinde yerde kalan eşinin üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden ayrıldı.



GECE POLİSE TESLİM OLDU



Eşini vurduktan sonra otomobiliyle kent merkezine gelen D., gece emniyete giderek olayı anlattı ve teslim oldu. Polisler de D.'nin anlattıklarının ardından durumu Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekiplerine bildirdi.



Polislerin yönlendirmesiyle eve giden ekiplerin incelemesinde Öznur D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından D.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisler tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet D.'nin ise sorgulanmasına başlandı.

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