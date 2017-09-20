Gaziantep'te elleri, ayakları ve ağzı bağlı vaziyette bulunan gencin, borçlarından dolayı kendi kendini bağlayarak gasp olayını uydurduğu ortaya çıktı. Dün sağlık ekiplerinin kollarında hastaneye götürülen genç bugün ise polislerin kollarında adliyeye götürüldü.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Zeynel Abidin Caddesi'nde bulunan işyerinde düğünlere masa ve sandalye kiralayan Abdülhamit Ö., sabah saatlerinde işyerini açtı. Bir süre sonra Abdülhamit Ö.'den haber alamayan bir yakını, içeriye girdiğinde şahsın eli, ayağı ve ağzını bağlı şekilde buldu. Şahıs, kendisinin bağlanarak 2 bin 100 TL para, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun gasp edildiğini söylemişti. Abdülhamit Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ersin Arslan Devlet hastanesi'ne kaldırılmıştı.



İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine mahalleye giden ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. İş yerinde güvenlik kamerası bulunmadığını öğrenen ekipler, çevrede de bölgeyi tam olarak gören bir kameraya ulaşamadı. Bulunan kameralarda ise şüpheli duruma rastlamayan ekipler, detaylı bir şekilde olayı araştırmaya başladı. Şahsın çelişkili ifadeleri üzerine şüphelenen polisler, yakın çevrede yaptığı araştırmada şahsın çok borcu bulunduğunu öğrendi. Polislerin sorgusu üzerine Abdülkadir Ö, borcu nedeniyle böyle bir olayı uydurduğunu söyleyerek, el ve ayaklarını kendi kendine bağladığını, ağzını ise bir arkadaşına bağlattığını itiraf etti.

Gasp olayının yaşanmadığını belirten zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dün koluna giren sağlık ekiplerinin nezaretinde Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürülen zanlı, bugün ise koluna giren polis ekiplerinin nezaretinde adliyeye götürüldü.