Gaziantep'te 9 gün önce eşi tarafından işkence edilerek ağır yaralanan Neslihan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



AA'nın haberine göre merkez Şahinbey ilçesine bağlı Geylani Mahallesi'ndeki evinde geçen hafta eşi İlhan Kaya tarafından işkence edilerek ağır yaralanan Kaya, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.





Neslihan Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.



Şahinbey ilçesinde 13 Ocak'ta psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan Kaya, ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'ya işkence yapmış, defalarca bıçaklayarak ağır yaralamış, gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kanlar içerisindeki Neslihan Kaya, oyulan göbeğinden dışarı çıkan bağırsaklarını eliyle tutarak, evden kaçmayı başarmıştı.

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