Gaziantep'te Şehitkamil ilçesindeki yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'nın haberine göre, Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422. Cadde'deki yağ fabrikasının soğutma bacasında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve işçilerin birlikte yaptıkları müdahale ile yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen bazı işçiler ise 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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