Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yolsuzluk ihbarı yaptığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Aralık 2017 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, iddialar araştırılarak soruşturma işlemine devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER