Gaziantep'te İsa Gümüş ile Betül Arı çifti rayların üstünde evlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevli vatman çiftin nikahı rayların üzerinde kıyıldı.

İsa Gümüş ile Betül Arı çiftini, raylı sistemin Gazi Ulaş İstasyonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.





TRAMVAY GELİN ARABASI GİBİ SÜSLENDİ

AA'nın haberine göre; çiftin nikahı, burada Başkan Şahin tarafından rayların üzerinde kıyıldı. Nikahın ardından, balon ve kurdelelerle gelin arabası gibi süslenen tramvayın sürücü koltuğuna geçen İsa ve Betül Gümüş çifti, Başkan Şahin, çalışma arkadaşları ve basın mensuplarıyla raylı sistem güzergahında tur attı.

VATANDAŞ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, çifti her durakta alkışlarla karşıladı.

Gelin Betül Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle güzel bir organizasyonla evlenmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Damat İsa Gümüş ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, bugün yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

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