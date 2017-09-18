Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2. Başkanı ve CHP Gaziantep eski il başkan yardımcısı işkadını Sevilay Çete Kale, işyerinden kaçırıldı. Darp edildikten sonra taksiyle hastaneye gönderilen Kale'yi kaçırdıkları iddiasıyla oğlunun iş ortağının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kale'nin oğlu Kılıç Kale ile iş ortağı Ali K. arasında alacak meselesi bulunduğu, kaçırma olayının da bundan kaynaklandığı öne sürüldü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre, Batıkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan işyerine gelen iki kişi, işkadını Sevilay Çete Kale ile tartıştı. Tartışma sırasında darp edilen Kale, iki kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilirken, zanlılara engel olmak isteyen kızı Duygu Kale ise levye ile kafasına vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Duygu Kale ambulansla hastaneye götürülürken, polise saldırganların kullandığı aracın plakasını verdi.





DARP EDİP, TAKSİYLE HASTANEYE GÖNDERDİLER

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Sevilay Çete Kale'yi kaçıran saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bu arada zanlılar ise kaçırdıkları kadını darp ettikten sonra taksiye bindirip hastaneye gönderdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kale'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak feci şekilde darp edildiği belirtildi. Kale'nin beyin tomografisi çekilerek tedbir amaçlı bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.



OĞLUNUN ORTAĞI KAÇIRDI

Sevilay Çete Kale'nin, oğlu Kılıç Kale'nin iş ortağı olan Ali K. ve 1'i kadın 3 kişi tarafından alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırıldığı öne sürüldü. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken, zanlıların susma haklarını kullandıkları belirtildi.