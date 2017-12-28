Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi K.Ö, yapılan operasyonla yakalandı.

İHA'nın haberine göre Şehitkamil İlçemiz Hacıbaba Mahallesindeki bir düğünde yere doğru açılan ateş sonucu 7 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi K.Ö, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan olayda yaralanan 7 kişinin tamamının yapılan tedavilerini müteakip taburcu edildikleri belirtildi.

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