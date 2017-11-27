Gaziantep'te okulun asansörü mühürlendi; baba engelli oğlunu kucağında sınıfa çıkarıyor

Gaziantep'te, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu'nun asansörü belediye tarafından yapılan kontrolde güvensiz olduğu belirlenip mühürlendi. Doğuştan engelli 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Safa Anlar, babası Mehmet Tayfur Anlar'ın kucağında taşıdığı tekerlekli sandalyeyle 3'üncü kattaki sınıfına girebiliyor.

DHA'nın haberine göre, belediye ekipleri, geçen 16 Kasım günü Dayı Ahmet Ağa İlkokulu'nda yaptığı denetimde okulun asansörünün güvensiz olduğunu belirleyip 'kırmızı etiket' ile işaretledikten sonra mühürledi. Asansör mühürlenince okulun asansörünü kullanarak 3'üncü kattaki sınıfına tekerlekli sandalyesiyle giden doğuştan engelli 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Safa Anlar da mağdur oldu. Asansörün devre dışı kalmasıyla Ahmet Safa Anlar'ı babası Mehmet Tayfur Anlar tekerlekli sandalyeyle kucağında taşıyarak sınıfına götürüyor. Sabah saatlerinde sınıfa giren ve teneffüslerde olduğu yerden ayrılamayan Mehmet Tayfur Anlar, asansörün onarılarak hizmete sunulmasını istedi.

"MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

Oğlunun eğitimi ve rahat etmesi için okulun karşısından ev tuttuğunu söyleyen baba Mehmet Tayfur Anlar, "Biz daha önce kendi evimizde oturuyorduk. Oğlumun bu okulda rahat etmesi ve eğitimini görmesi için buradan ev kiraladık. 3 yıldır bir sıkıntı yaşamıyorduk, asansörle inip çıkıyordu fakat bu yıl bizim için problemli geçiyor. Asansörü belediye görevlileri mühürledi. Ben evde olduğum zaman kendim indirip çıkarıyorum ama annesi çok sıkıntı yaşıyor ve mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Ahmet Safa Anlar ise asansörün bir an önce yapılmasını isteyerek, "Sınıfımı, arkadaşlarımı, öğretmenimi çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum" diye konuştu.

Okul yetkilileri ise asansörün onarılması için yaklaşık 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu ancak tutarı karşılayamadıklarını söyledi.