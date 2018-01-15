Gaziantep''te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan ve 13 gün sonra hastanede yaşımını yitiren lise öğrencisi 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre, Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobille kaçtı. Bu sırada polis memuru H.B., araca ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımda trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, geçen cumartesi gecesi yaşamını yitirdi.
Sedat ve Naime Karakan çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Ekrem Görkem Karakan için öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Okul arkadaşlarının da katıldığı törende Ekrem Görkem'in babası Sedat Karakan, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Hasan Ali Yücel Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp gözyaşları arasında toprağa verildi
ORGANLARI 3 HASTAYA UMUT OLACAK
Ailesinin kararıyla organları bağışlanan Ekrem Görkem Karakan'ın operasyonla alınan böbrekleri ve karaciğeri de 3 hastaya umut olacak. Organların Gaziantep'te belirlenecek hastalara nakledileceği öğrenildi.
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