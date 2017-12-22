Gaziantep'te savcılığa başvurarak geçen yıl bir aylıkken yaşamını yitiren bebeğini öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı.
AA'nın haberine göre, eşiyle Gaziantep Adliyesi'ne gelen 19 yaşındaki Safiye E., savcılığa müracaat ederek, "Ecrin Nisa" isimli bebeğinin ölümünden sorumlu olduğunu belirtti. Hamile olduğu öğrenilen Safiye E., suçunu itiraf ederek, "19 Ekim 2016 tarihinde doğan bebeğim hakkında her ne kadar hastanede yapılan müdahale sonucu öldüğü yönünde şikayetçi olmuşsam da kızımı ben öldürdüm." dedi.
Eşiyle sorun yaşadığı dönemde çocuğuyla babaevine döndüğünü ancak annesiyle de sorun yaşadığını anlatan Safiye E, şunları kaydetti:
"Olay günü kızımın huysuzluğu ve ağlaması, yaşamış olduğum psikolojik sıkıntıları daha çok derinleştirdi. Bir anlık sinir ve stres neticesinde elimde bulunan telefon ile kızımı yere attım. Sırtüstü yere düştü. Tam olarak hatırlamamakla birlikte kafası da yere değmişti. Kızımın ağlamasının artmasıyla üstüne uzandım. Birkaç dakika bu şekilde kaldıktan sonra ağlama sesi kesildi. O an nefes alıp almadığını hatırlamıyorum. Bu esnada bendeki panik daha da artmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kapıyı kilitleyip hazırlanmaya başladım."
"ALACAĞIM HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIM"
Safiye E, yakınlarıyla bebeğini özel hastaneye götürdüğünü ifade ederek, bebeğin kuvöze konulduğunu, 20-25 dakika müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.
Yaşadığı vicdan azabının her geçen gün artığını anlatan anne Safiye E, "Geceleri hiç uyuyamıyordum. Olay anı sürekli gözümün önünde canlanırdı. Özellikle iki yaşımdaki oğluma her baktığımda o anı hatırlıyordum. Bir ay önce eşime anlattım ama bana inanmak istemedi. Her gün sorup duruyordu. İkna olunca eşimle birlikte adliyeye geldik. Alacağım her türlü cezaya razıyım." şeklinde konuştu.
Safiye E, çıkarıldığı nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi.
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