Gaziantep'te etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde yollar gölete döndü. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Haberturk.com Whatsapp hattına gelen görüntülerde Yeditepe mahallesinin yağış sonrası geldiği durum gözler önüne seriliyor.

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