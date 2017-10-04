Gaziantep'te bir kişi sokak ortasında av tüfeği ile vurularak, öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi 48 cadde üzerinde karşılaşan Suat Söğüt(25) karşılaştığı Mehmet Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö. elindeki av tüfeği ile Suat Söğüt'e ateş açtı. Şahısların aralarında husumet bulunduğu ve bu nedenle tartıştığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan Mehmet Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren şahıs, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.