Gaziantep'te, dün eşini sokak ortasında 8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak kaçan 32 yaşındaki Ö. M. polis tarafından yakalandı. Ö. M., boşanma aşamasındaki eşi H. M.'yi çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.



DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. H. M. 8 yaşındaki oğlu ile yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ö. M., yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 3 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan H. M., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI



Olay sonrası kaçan Ö. M., bugün Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Çıksorut Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. M., emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasında olduğu eşini, çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle tartıştığı sırada bıçakladığını söyledi.



Sorgulaması süren şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.