Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ İslahiye İlçe Müdürlüğü'nde, engelli kadrosunda 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetrelik boyuyla Türkiye'de en uzun ikinci kişi olan Ramazan Karageyik, kadro başvurusunu yaptı.



GÖZLERİNDEKİ ENGEL NEDENİYLE İMZA YERİNE PARMAK BASTI



DHA'nın haberine göre, babasının yardımıyla GASKİ İlçe Müdürlüğü'ne gelen Karageyik, hazırladığı evrakı gözlerindeki engel nedeniyle imza yerine parmak basarak, yetkililere teslim etti.



Burada ilgiyle karşılanan Ramazan Karageyik, kadroya geçiş yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

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