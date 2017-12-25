Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, narkotik köpeği "Bady"nin de kullanıldığı aramalarda 26 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Hafif ticari araçta yapılan aramada ise 4 kilogram eroin bulundu.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.

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