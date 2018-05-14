Gaziantep'te Mavikent Konutları'da montajda kullanılan bir vinç devrildi. İşe yeni başladığı öğrenilen operatör, devrilen vinçte sıkışarak, işinin ilk gününde yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre Mavikent konutları inşaat alanında montajda kullanılan bir kule vinç devrildi. İşe yeni başladığı öğrenilen vinç operatörü 27 yaşındaki İbrahim Halil Taşçı, montaj için malzeme taşırken dengesinin kaybetmesi sonucu vinci devirdi. Kazada bir işçi yaralanırken operatör İbrahim Halil Taşçı vinçte sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, vinç operatörü ise yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vinçten çıkarılan operatör Taşçı'nın olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi.

İŞTE İLK GÜNÜYDÜ

Vinç operatörlüğü yapan İbrahim Halil Taşçı'nın bir süredir işsiz olduğu öğrenilirken, vincin operatörünün izne çıkması nedeniyle geçici olarak işe alındığı öğrenildi. Bu sabah işe başlayan Taşçı, ilk iş gününde geçirdiği kaza ile yaşamını yitirdi. Evli ve 3 yaşında bir çocuğu bulunan İbrahim Taşçı'nın yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bulduğu iş nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan yakınları Taşçı'nın bayram harçlığı biriktirebilmesi amacıyla işi kabul ettiğini fakat daha ilk gününü tamamlayamadığını kaydetti.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Taşçı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp kurumu'na kaldırıldı. Gerçekleştirilecek otopsi ve defin işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek Taşçı'nın cenazesi, memleketi Araban ilçesine bağlı Elif Köyü'nde defnedileceği belirtildi.

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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