Gaziantep'te doğuştan yemek borusu olmayan bebeğin midesi, başarılı bir ameliyatla yukarı çekildi.

İHA'nın haberine göre; yemek borusu olmayan 20 aylık Ayaz Baki bebek, üç kez ameliyat edildi. Türkiye'nin bazı hastanelerinde yapılan mideyi yukarı çekme ameliyatı ise Gaziantep'te ilk defa Özel Hatem Hastanesinde gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşmaya başlayan Ayaz bebek, beslenmeye başladı.

"BEBEĞİN DURUMU ÇOK İYİ"

Çocuk Cerrahisi Opr. Dr. Ergün Parmaksız, ameliyatı Gaziantep'te ilk defa kendisinin yaptığını belirterek, "Ayaz bebek yemek borusu olmayarak doğdu. Bebeği sıkı takibe aldık. Bebeğin midesini yukarı çekme kararı aldık. Başarılı bir ameliyatla bebeğin midesini yukarı çektik. Çıkan bağırsaklarını da ameliyatla içeri aldık. Bebeğin durumu çok iyi, yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ayaz bebeğin annesi Ayşe Mine Karakaş ise, çocuğunun doğuştan yemek borusunun olmadığını, Doktor Ergün Parmaksız'ın sayesinde bebeğinin sağlığına kavuştuğunu belirterek, hastane çalışanlarına teşekkür etti.