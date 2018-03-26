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Aslında müzeyi daha kısa sürede de hayata geçirebilirdim. İş yoğunluğundan çok fazla vakit ayıramadığım için süre uzadı. Gelen ziyaretçiler, baklava yapımının bu kadar detaylı olduğunu, sanat olduğunu izledikten sonra fark ediyorlar." ifadelerini kullandı.