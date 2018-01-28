Gaziantep'in iki takımını, TFF 1. Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Konuk ekip Adama Ba ile 5. dakikada 1-0 öne geçti.

Gazişehir Gaziantep, 39. dakikada Gökhan Alsan ile bir gol daha buldu. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Gaziantepspor'da Oktay Aydın önce 48'de sonra 57'de sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gazişehir Gazianteo, 61. dakikada Özgür can Özcan'la farkı 3'e çıkardı. Konuk ekipte Pierre Webo, 90. dakikada son sözü söyledi: 4-0

Gazişehir Gaziantep, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken Gaziantepspor 4 puanda kaldı.

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Gazişehir Gaziantepspor

TFF 1. Lig