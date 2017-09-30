Gaziantepspor: 1 - Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU

6 haftada 4 puanla son sırada yer alan Gaziantepspor, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İsmail Kartal, 46. dakikada Doka, 57. dakikada da Lanre Kehinde'yi oyuna sürdü. Ev sahibi ekip, 63. dakikada Serhan Yılmaz'la 1-0 öne geçti. Lanre Kehinde, oyuna girdikten 18 dakika sonra golle buluştu ve skoru 1-1'e getirdi. Nijeryalı futbolcu 89. dakikada bir gol daha atarak Ankaragücü'ne 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Gaziantepspor, 7. hafta sonuna 4 puanla ligin son sırasında kalırken Ankaragücü 11 puana yükseldi.

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