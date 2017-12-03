Gaziantepspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

Ekonomik açıdan kötü günler geçiren Gaziantepspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u ağırladı.

Konuk ekip Aldin Cajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantepspor, ilk yarının son dakikalarında bu gole cevap verdi. Ev sahibinde Müslüm Talşik attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk 45 dakika, beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla noktalandı.

Bu sezon 13 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Gaziantepspor, puanını 3'e yükseltti. Kırmızı-siyahlıların bu sezon 3 puanı silinmişti.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen İstanbulspor'un puanı ise 19'a yükseldi. İstanbul temsilcisinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

GAZİANTEPSPOR: 1 - İSTANBULSPOR: 1

STAT: Gaziantep

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Bilal Gölen

GAZİANTEPSPOR: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 45 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Mustafa Nacar (Dk. 39 Hasan Genç), Harun Enes Nural (Dk. 85 Mustafa Emirhan Özyaşar)

İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (Dk. 71 Muhammed Demirci), Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 78 Eslem Öztürk), Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Halil Çolak (Dk. 64 Bougouhi), İbrahim Yılmaz

GOLLER: Dk. 9 Cajic (İstanbulspor), Dk. 42 Müslüm Talşik (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Mustafa Nacar, Dk. 51 Yusuf Erdem, Dk. 71 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 45+3 Muhsin Yıldırım, Dk. 62 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

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