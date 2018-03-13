Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, teknik direktör Faik Demir ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Faik Demir ile temasa geçildiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Demir ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi.