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TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan ve iflasın eşiğine gelerek adeta yaşam savaşı veren kulüp için herkes aynı soruyu soruyor: Koskoca Gaziantepspor nasıl bu hale geldi? Uzun yıllardır üç büyükler başta olmak üzere birçok kulübe büyük meblağlara önemli oyuncular satan kulüp, nasıl ekonomik olarak darboğaza düştü? Fanatik'te yer alan habere göre işte Ayhan Akman'dan Preko'ya, Tabata'dan Olcan Adın'a kadar Gaziantepspor'un sattığı en önemli oyuncular!