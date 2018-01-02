Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, aralıksız 27 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezon düşmüştü. Ekonomik açıdan zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar, bu sezon TFF 1. Lig'de 22,39 yaş ortalamasıyla mücadele ederek ligin en genç ekibi oldu.
Gaziantepspor, 2017'nin son gününde yapılan açıklamayla birlikte gündeme bomba gibi düştü. 49 yıl önce dönemin belediye başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üyeyle kurulan kulübün 110 milyondan fazla borcu var. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, maddi kaynak olmadığı için çalışanlar ve futbolcuların antrenman ile maçlara çıkmayacağını açıkladı.
31 Aralık 2017'de yapılan açıklamada kulübün kapatılma sinyalleri verildi. Kurucu üyelerine teşekkür edilen açıklamada, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin." ifadeleri kullanıldı.
TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan ve iflasın eşiğine gelerek adeta yaşam savaşı veren kulüp için herkes aynı soruyu soruyor: Koskoca Gaziantepspor nasıl bu hale geldi? Uzun yıllardır üç büyükler başta olmak üzere birçok kulübe büyük meblağlara önemli oyuncular satan kulüp, nasıl ekonomik olarak darboğaza düştü? Fanatik'te yer alan habere göre işte Ayhan Akman'dan Preko'ya, Tabata'dan Olcan Adın'a kadar Gaziantepspor'un sattığı en önemli oyuncular!
GÖKHAN GÜLEÇ
2005/2006 sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Jean Tigana, Gaziantepspor'un 20 yaşındaki forveti Gökhan Güleç'i çok istemişti. Transfer 250 bin Euro'ya bitmişti.
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