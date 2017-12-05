Gaziantepspor Kulübü Başkanı Durmaz: "Şu anda FIFA'da 37 dosyamız var"

Gaziantepspor bir türlü düzlüğe çıkamıyor...
Huzeyfe Durmaz, kulübün şu anda FIFA'da 37 dosyasının bulunduğunu bildirdi. Durmaz, Celal Doğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiklerinde, tesislerde yemeğin bulunamadığı, takım otobüsüne icra gelen bir yapıyla karşı karşıya kaldıklarını, yönetimle el ele vererek bu sorunları teker teker aştıklarını söyledi.
Geleceklerini görebilmek adına önlerindeki en büyük engelin transfer yasağı olduğunu belirten Durmaz, şöyle konuştu:
"Şu anda FIFA'da 37 dosyamız var. Bu dosyaların hangi kurulda ve aşamada olduğunu takip etmek de zor. FIFA yetkilileriyle görüşerek 'hepsini halledelim' dedik ama başvurular farklı kişilerden olduğu için hepsiyle toplu bir görüşme yapamadık. Bu konuda FIFA'dan yazı geldikten sonra harekete geçebiliyoruz. En büyük sıkıntımız eski oyuncumuz Chico ile ilgili olandı. Bu konudan dolayı 6 puanımızın silinmesi söz konusuydu. Bunları tek tek çözüyoruz. Şu an 2 dosyamız daha geldi. Bununla ilgili hazırlıklara başladık ve önlem için önemli aşamalar kaydettik."
Geçen hafta İstanbul'da federasyon yetkilileriyle görüşüp, sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını anlatan Huzeyfe Durmaz, "Burası sadece Huzeyfe Durmaz ve beraberindeki yönetimin değil. Burası aynı zamanda Türkiye ve dünya markasıdır. Şehrin önde gelenleri ve iş adamlarıyla bir araya gelmemiz lazım. Hep birlikte el ele vererek sıkıntılarımızın tamamını aşabiliriz." diye konuştu.
Takıma ek gelir oluşturabilmek için yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını aktaran Durmaz, şöyle devam etti:
"Şu an için kulübümüzün hesaplarında haciz olduğu için kampanya düzenleyemiyoruz. Ancak Valimiz Ali Yerlikaya ile bir araya gelerek valilik bünyesinde bir hesap açılmasını önerdik. Bununla ilgili yasal prosedür oluşturabilirsek kampanya başlatacağız. Ama kanuni olarak engelle karşılaşırsak başka çözüm yollarına bakacağız. Takımı ayakta tutabilmek için projelerimizi sürdüreceğiz."
Takımın maddi ve manevi desteğe ihtiyacının bulunduğuna işaret eden Durmaz, kulübün borçlarıyla hesapların incelendiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde eski yöneticiler hakkında da yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Durmaz, takımın gelecek yıllarını da kurtarmak için bazı projeler hayata geçirildiğini vurgulayarak, bu kapsamda Marsilya'nın kondisyoneri Sebastian Rochette'nin takıma kazandırıldığını ve genç oyuncular üzerinde çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.
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