Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Kulubümüz ile teknik adam Oktay Derelioğlu arasında yapılan görüşme sonucunda, karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır."