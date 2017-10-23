Gaziantepspor zor dönemden geçiyor

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor, bu sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'de zor günler geçiriyor.

Bu sezon başında transfer yapamayan, geçen sezondan takımda yer alan bazı oyuncuların yanı sıra altyapıdan gençlerle kadrosunu oluşturan Gaziantep ekibi, puan cetvelinde son sıraya demir attı.

Ligde tek galibiyetini 2. haftada Gazişehir Gaziantep (1-0) karşısında elde eden, 5. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 9. haftada Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Gaziantepspor'un, ulusal kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinmişti.

TFF 1. Lig'de 2 puanı bulunan Gaziantep ekibi, son 3 haftayı puan cetvelinde son sırada geçti.

Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana takımın içerisindeki sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Kulübün 120 milyona yakın borcunun olduğunu aktaran Durmaz, bir yandan bütçe oluşturmaya bir yandan da futbolcuları motive edip sportif başarı yakalamaya çalıştıklarını belirterek, "Çaykur Rizespor maçına baktığımız zaman, her hafta daha iyi mücadele eden, toparlanan bir takım görüntüsü veriyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp kötü gidişi durdurabiliriz. Çünkü şu an yapabileceğimiz tek şey, kendi imkanlarımızla takımı daha iyi yerlere getirebilmek." diye konuştu.

Bünyamin Süral ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarının devam ettiğini vurgulayan Durmaz, 1-2 gün içerisinde yeni teknik heyetin belirleneceğini sözlerine ekledi.