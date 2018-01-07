Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da üç futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirilirken oyuncular, kulübün verdiği kadro dışı tebligatlarını yırttı!

Kulüp müdürü Abdülkadir Bakırdöven'in odasına giden oyuncular, "Bu takımın sahipleri futbolculardır, kimseye yedirmeyiz. Siz kimseyi kadro dışı bırakamazsınız" ifadelerini kullandı ve tebligatları yırttı.

Futbolcular daha sonra bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bize ve kulübe sahip çıkan abilerimizi kadro dışı bırakmak amacıyla kulübü tamamen sahipsiz bırakıp kapanması adına yaptıkları icraatlara devam etmek istediler. Geçtiğimiz bir haftalık süreçte takımdaki tüm futbolcuların sözleşmelerini feshedip kapatmak istediklerini söylediler. Biz böyle bir şeyi kabul etmeyeceğimizi söyleyince şubat ayında sözleşmeleri feshedip bize burada futbol oynatmayacaklarını yönünde tehditler savurdular. 'Ümraniyespor maçına nasıl gideceğinizi düşünün, biz buradan gidersek aç kalırsınız' gibi cümleler kullandılar. Çoğunluğumuz asgari ücretle oynamamıza rağmen aylardır paralarımızı alamıyoruz. Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz bir takımız!"

NELER OLMUŞTU?

Ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayan Gaziantepspor, 26 Aralık 2017'de teknik direktör Faik Demir ile yollarını ayırdı ve yerine Vedat Özsoylu'yu getirdi. 27 yıl boyunca aralıksız olarak Süper Lig'de mücadele eden köklü kulüpte 31 Aralık 2017'de bir açıklama yapıldı ve kapanma sinyalleri verildi. Futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada "Bizler Gaziantepspor başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık" ifadeleri kullanılırken "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin." denildi.

1 Ocak 2018'de kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz bir açıklama yaparak "Gaziantepspor kapanıyor" şeklindeki haberlerin kendisinin açıklaması olmadığını dile getirdi. Kulübün 110 milyondan fazla borcu olduğunu dile getiren başkan Durmaz "Futbolcularımız maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Kulübümüzün 110 milyondan fazla borcu var. Transfer için acil olarak 10 milyona ihtiyacımız var. Ya Allah deyip maça çıkabilecek kadar ödeme yapabilmemiz için de 4 milyon gerekiyor." dedi.

2 Ocak 2018'de Gaziantepspor'da yönetici, futbolcu ve taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak kırmızı-siyahlı kulübe destek çağrısında bulundu. Kulübü kapatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını aktaran Durmaz, "Ancak maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Şehrin önde gelenlerine sesimizi duyurmak istiyoruz. Amacımız Gaziantepspor'u yaşatmaktır. Gaziantepspor'u kapatmayacağız. Esnafın da sesini duyduk, en kısa sürede bir hesap açıp takıma yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.

3 Ocak 2018'de kulüp bir açıklama daha yaptı ve yönetim kurulu olarak hem kulübe maddi destek sağlanması hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması adına bir dizi çalışma başlatıldığını belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda halkımızın desteğini bekliyoruz. Ayrıca, Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, hiçbir destek görmememiz sebebiyle bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep halkına saygıyla arz ederiz."

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