'Gazinocular Kralı' son yolculuğuna uğurladı

Zerrin Egeliler, 'Gazinocular Kralı' eşini el sallayarak son yolculuğuna uğurladı

DHA'nın haberine göre, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşerek organları 5 kişiye nakledilen 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan 63 yaşındaki Fahri Balcı sevenleri tarafından ikindide düzenlenen tören ardından Emirsultan Mezarlığı'nda defnedildi. Ünlü sinema sanatçısı Zerrin Egeliler hayat arkadaşının tabutunun arkasından gözyaşları döküp el sallayarak uğurladı.



'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahri Balcı uzun süredir KOAH hastalığı tedavisi görüyordu. Geçen salı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Fahri Balcı, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken beyin ölümü gerçekleşti.

Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler'in eşi olan Fahri Balcı için Ulucami'de ikindide kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fahri Balcı'nın eşi Zerrin Egeliler, oğlu Erhan Balcı ve kardeşi Kirvan Balcı Ulucami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Zerrin Egeliler hayat arkadaşının tabutu arkasından gözyaşları döküp el sallayarak uğurladı.



ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU



Fahri Balcı'nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin onayıyla yapılan operasyon sonucu bağışlanan karaciğeri, 2 böbrek ve 2 korneası, uzman ekip tarafından alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

Gazinocular Kralı