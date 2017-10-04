Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce “Polis Candır” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 43 çiftin nikâhları kıyıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çeşitli nedenlerle yıllardır gerçekleşmeyen resmi nikâh merasiminin yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Çiftleri tebrik eden Usta, toplu nikâhın bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıldığını aktardı. Usta, “Onlarla mutluluğu paylaşacağız. Böyle bir sosyal proje kapsamında evli olup da resmi nikâhı olmayan çiftlerin nikâhını kıyacağız. Onlara çeşitli hediyeler de veriyoruz. Çiftlerin büyük bir özverisi, ilgi ve alakasıyla bu nikâh merasimi gerçekleşiyor. Resmi nikâhı olmayan diğer vatadaşlarımızın da en yakın zamanda nikâhlarını kıymayı arzu ediyoruz” diye konuştu. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, bu nikâh töreninin kendi mesleği açısından farklı bir tecrübe olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Çağatay, “Nikâhı kıyılan çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah nikâhını kıyamadığımız diğer çiftlere de örnek olur” ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu ise aile kavramının önemine vurgu yaparak resmi nikâhı yapılacak olan çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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