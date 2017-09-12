Gaziosmanpaşa’da düzenlenen En Güzel Balkon Yarışması’nda, vatandaşların rengârenk çiçekler ve küçük meyve ağaçlarıyla süslediği balkonlar birbiriyle yarıştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 174 balkon arasından sıyrılarak birinci olmayı başaran Fatma Özkır ise 5 bin TL’lik ödül kazandı. Bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen ve 174 ilçe sakininin katıldığı yarışmada, rengârenk çiçeklerle süslenen balkonlar, jüri üyeleri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirildi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde takdim edildi. 2’nci olan Nevzat Herde 3 bin TL, 3’üncü Kübra Okutan ise 2 bin TL kazandı.

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gaziosmanpaşa