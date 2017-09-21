Gaziosmanpaşa'da, uygulama yapan ekibin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açılması polis memurunun şehit olduğu olaya ilişkin gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan iki kişinin bulunduğu araçtan açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındığı hastanede şehit olmuştu.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Cebeci Caddesi 1190. Sokak'ta uygulama yapan polis ekibi şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araçtan silahla ateş açılması sonucu Polis Memuru Anıl Kaan Aybek ağır yaralandı, zanlılar ise araçla kaçtı. Yaralı polis memuru, sağlık görevlileri tarafından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis Memuru Aybek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sultangazi Habipler Mahallesi Askeri Yanyol'da, yol kenarındaki kaldırıma çarpan araçtaki şüpheliler H.İ.Ş. ve E.Y. yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin başta hırsızlık olmak üzere bazı suçlardan emniyette 23 kaydının bulunduğu, diğerinin ise cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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