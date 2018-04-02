Gaziosmanpaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.



Kehribancı Sokak'ta bir iş hanının 3. katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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