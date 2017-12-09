Gazişehir Gaziantep: 2 - Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU

14 maçta 19 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep, lig lideri Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibinde Pierre Webo, 39. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Gazişehir Gaziantep, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip 2. yarıya da hızlı başladı. 51. dakikada Gökhan Alsan farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Ankaragücü maçın sonlarına doğru toparlanmaya başladı. Konuk ekipte İlhan Parlak, 68. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

Sarı-lacivertliler, 75. dakikada Erdem Özgenç'le bir gol daha buldu ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Ankaragücü bu sonuçla ligde 5 hafta sonra ilk kez puan kaybetti.

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