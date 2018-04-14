Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 3 hafta kala Gazişehir Gaziantep, Altınordu'yu ağırladı. Mücadelenin ilk golü konuk ekipten geldi. Altınordu'da 25. dakikada Barış Alıcı, takımını 1-0 geçirdi.

Gazişehir Gaziantep, 32. dakikada Özgür Can Özcan'la bir gol buldu ve skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Gazişehir Gaziantep, mücadelede 65. dakika oynanırken öne geçti. Ev sahibinde Jefferson attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son dakikaları ise büyük heyecana sahne oldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Altınordu, Alican Özfesli ile skoru 2-2'ye getirdi. Son dakikalarda Gazişehir Gaziantep, Yasin Palaz'la bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 53'e yükseltti. Altınordu ise haftayı 49 puanla kapadı.