Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ligin iki formda takımı karşı karşıya geldi. Erkan Sözeri'nin çalıştırdığı Gazişehir Gaziantep, Yalçın Kouşkavak yönetimindeki İstanbulspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 24. dakikada Sinan Osmanoğlu'yla 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

İstanbulspor, ikinci yarıda Muhammed Demirci, Ali Dere ve Yusuf Çoban'la kan değişikliğine gitse de aradığı golü bulamadı. Gazişehir Gaziantep, son dakikalarda Serdar Deliktaş'la bir gol daha buldu ve kritik bir galibiyet elde etti.

Gazişehir Gaziantep, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti ve İstanbulspor'la aynı puana çıktı. Ev sahibi ekip, üst üste 5. lig maçından da galibiyetle ayrılırken İstanbulspor 4 maç sonra ilk kez kaybetti.





GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 2 - İSTANBULSPOR: 0

STAT: Gaziantep

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Sinan Osmanoğlu, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson, Tugay Kacar (Dk. 73 Webo), Adama Ba (Dk. 56 Muhammet Himmet Ertürk), Gökhan Alsan, Del Valle (Dk. 80 Serdar Deliktaş), Özgür Can Özcan

İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 72 Ali Dere), Onur Ergün, Onur Kolay (Dk. 61 Muhammed Demirci), Kubilay Aktaş, Cajic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz

GOLLER: Dk. 24 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Serdar Deliktaş (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Ahmet Kesim, Dk. 44 Gökhan Alsan, Dk. 84 Uğur Akdemir (Gazişehir Gaziantep), Dk. 29 Cajic, Dk. 38 Wellington, Dk. 67 Yalçın Kılınç (İstanbulspor)