Gazişehir Gaziantep, Kalpar ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Hüseyin Kalpar ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde önemli hizmetlerde bulunan Sayın Hüseyin Kalpar'a katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gazişehir Gaziantep

Hüseyin Kalpar