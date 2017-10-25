Gazişehir Gaziantepspor: 1 - Ankara Demirspor: 2 | MAÇ SONUCU

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Seyfettin Ünal xx
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Necati Yılmaz xx, Kabasele x (Zec dk. 77 ?), Yusuf Cihat x, Özgür Can xx, Yasin x (Sinan dk. 46 , Mustafa Sami xx, Del Vale x (Murat Ceylan dk. 62 x), Ali x, Okan x, Özgür Özkaya xx
YEDEKLER: Stackhowiak, Muhammet Reis, Webo, Mehmet Erdem, Mirza, Aygün, Selahattin
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır xx, Bilal xx, Adem Sağlam xx, Burak Sürmeli xx, Hüseyin Erol xx, Hasan Kaya x (Barış dk. 90 ?), Çınar xx (Güney dk. 74 x), Burak Öksüz xx, Sebahattin xx, Kerem xx, Umut xx (Barış Gök dk. 74 x)
YEDEKLER: Melikhan, Okan Ünal, Mehmet Zeki, Bekir
GOLLER: Okan (dk. 19) (Gazişehir), Hasan Kaya (dk. 75 ve 89) (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Cihat, Okan (Gazişehir Gaziantep), Burak Öksüz, Hüseyin Erol, Bilal ( Ankara Demirspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Okan ceza sahası içinde Burak Öksüz tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Okan topu ağlarla buluşturdu. 1-0
37. dakikada sol kanattan Muhammet Himmet'in yerden ortasında Kabasele'nin vuruşunda top auta çıktı.
38. dakikada sol kanattan Yasin'in ortasında Kabasele'nin düzgün vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
42. dakikada Umut Aslan'ın ceza sahasının dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.
76. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Kaya topu ağlarla buluşturdu. 1-1
89. dakikada sağ kanattan gelişen Ankara Demirspor atağında içeri yapılan ortada dönen topu Hasan Kaya ağlarla buluşturdu. 1-2
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